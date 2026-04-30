The Immortal John Triptych brengt een flinke dosis absurditeit naar Nintendo Switch

The Immortal John Triptych is een collectie absurde games die later in 2026 voor Nintendo Switch en Switch 2 verschijnt. Dat kondigen Akupara Games en Joe Richardson Games vandaag aan. Daarmee komen deze games voor het eerst naar consoles.

De collectie point-and-click games onder de noemer The Immortal John Triptych bestaat uit de volgende titels: Four Last Things, The Procession to Calvary en Death of the Reprobate. Dit zijn games voor bijvoorbeeld fans van Monty Python – ze zijn alles behalve serieus en in één woord bizar. Simpel en toch intelligent. Zoals je in de trailer kunt zien, speel je door diverse Rennaissance-schilderijen. Elke game is een op zichzelf staand verhaal, al spelen ze zich alle drie af in dezelfde geschilderde wereld met dezelfde terugkerende personages. Deze verzameling is volledig geremastered en bevat de nodige quality-of-life updates. Bovendien zitten er diverse extraatjes bij die niet in de oorspronkelijke pc-versie zaten. Denk daarbij aan bonuscontent en verwijderde scènes. Dus zelfs als je de originele games hebt gespeeld heeft deze collectie iets nieuws te bieden. Ken je de games nog niet en denk je ‘wat is dit in godsnaam?’ na het zien van de trailer? Vergis je niet – alle drie de titels hebben uitstekende Metacritic-scores gekregen. Misschien dus toch wel een kansje waard.