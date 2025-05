Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga krijgt nieuwe trailer, verschijnt deze zomer

We weten inmiddels al een tijdje dat Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga onderweg is naar de Nintendo Switch. Deze game, welke oorspronkelijk in 2010 op de PSP verscheen is nooit uitgegeven buiten Japan en is ook niet eerder op een ander platform verschenen. Eind vorig jaar is bekend gemaakt dat daar binnenkort verandering in komt, want de game zal dit jaar op de Switch verschijnen. Refint/Games heeft nu een nieuwe trailer online gezet voor de game waarin de releasedatum iets duidelijker wordt: Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga verschijnt deze zomer. De trailer kun je hieronder bekijken.

Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga is een cross-over fighting game waarbij je favoriete personages uit zowel YS als Trails met elkaar op de vuist gaan. Fan-favoriete helden en rivalen clashen in gevechten die ooit onmogelijk waren, met support van personages uit andere Falcom’s klassieke titels. Met nieuwe graphics, complete voice-acting, couch en online multiplayer en nieuwe content om te unlocken is deze versie uitgebreider dan ooit tevoren! Daarnaast is in deze nieuwe versie ook de mogelijkheid om te springen toegevoegd, wat de gevechten om compleet andere dynamiek en snelheid geven.