Immersieve Pokémon-ervaringen op komst voor Europa

De bedrijven Moment Factory en Mitsui Fudosan hebben vandaag aangekondigd een samenwerking te hebben met The Pokémon Company International. De twee bedrijven die beiden totaal andere expertises hebben gaan namelijk samenwerken aan een immersieve Pokémon-ervaring. Met de kennis van Moment Factory in interactieve verhaalvertelling en technologie die daarvoor gebruikt wordt, wordt Mitsui Fudosan’s kennis van grootschalige evenementen gecombineerd.

Veel is er nog niet bekend over de ervaring, maar wel dat die in voorjaar 2027 van start moet gaan en op verschillende locaties zal voorbij komen. De tour zal in elk geval in Europa beginnen, maar op hoeveel locaties is nog niet bekend. De ervaring moet door middel van technologie Pokémon tot leven laten komen in de echte wereld. Hierdoor kunnen fans zich als een echte trainer voelen op unieke manieren. Het mist dus helaas wel de 30ste verjaardag van de franchise, maar wel veelbelovend voor de fans.