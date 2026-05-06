Pokémon TCG-uitbreiding Mega Evolution – Pitch Black voegt Mega Darkrai ex toe

Ben jij nog actief Pokémon TCG aan het sparen of aan het spelen? Dan komt er in juni weer een flinke uitbreiding aan. Deze set is alweer de vijfde set die verschijnt onder de Mega Evolution moniker. Echter, het is de eerste set die Mega Pokémon uit de Mega Dimension DLC van Pokémon Legends Z-A bevat.

De grote ster van de set is Mega Darkrai ex, deze Pokémon staat ook op de Elite Trainer Box. Daarnaast kun je nog kaarten als Mega Zeraora ex, Mega Chandelure ex en Mega Excadrill ex verwachten. Deze drie Pokémon zijn samen met Darkrai ook te zien op de booster packs zoals op de afbeelding van dit artikel te zien is.

Van Mega Darkrai en Mega Excadrill zijn de effecten en aanvallen al bekend. Zo heeft Mega Darkrai 280HP en de aanvallen Dusk Raid en Abyss Eye. Deze aanvallen hebben respectievelijk twee en drie Darkness Energy nodig. De eerste aanval doet 110 schade, maar dit verdubbelt wanneer je Pokémon op de bank hebt met schade. Abyss Eye doet geen schade, behalve als de tegenstander een special condition heeft (zoals burned), dan is deze Pokémon direct uitgeschakeld.

Mega Excadrill heeft 340HP en de aanvallen Undermine en Maximum Drilling. Deze kosten respectievelijk twee en drie Metal Energy nodig. De eerste aanval doet maar 90 schade, maar zorgt wel dat je tegenstanders de bovenste twee kaarten van hun deck moeten discarden. De tweede aanval doet meteen 200 schade en met minimaal twee extra energy (geen specifieke kleur) doet die 130 extra schade.

Totaal heeft de set de volgende opvallende kaarten:

Zes Mega Evolution Pokémon ex

Vier Pokémon ex

11 illustraties van zeldzame Pokémon

18 ultrazeldzame Pokémon- en Trainerkaarten

Zes speciale illustratie zeldzame Pokémon- en Supporterkaarten

De kaarten worden in losse boosters, Elite Trainer Boxes en verschillende collecties verkocht vanaf 17 juli. Vanaf 4 juli zijn er echter al pre-release toernooien als je eerder aan de slag wilt. Deze kun je online vinden, via de Pokémon-site.