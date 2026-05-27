Switch 2 gaat mogelijk Unreal Engine 6 ondersteunen

Begin deze week werd Unreal Engine 6 aangekondigd, dit ging gepaard met een trailer voor Rocket League die als eerste game er op zal draaien met een toekomstige update. Echter, ondersteuning voor platformen was nog niet bevestigd. Zeker voor een platform als de Switch 2, een toch relatief zwakkere console was dat dus even de vraag.

Het lijkt er echter op van wel dankzij Nintendo of America. Het bedrijf repostte namelijk de aankondigingstrailer op X met oogjes om er op te letten. Het is erg sterk dat het bedrijf dat zou doen als deze nieuwe versie van Rocket League geen opwachting gaat maken op de Switch 2. Toch is het natuurlijk nog niet 100% zeker. Dus nog niet te hard juichen.