Inazuma Eleven: Victory Road wederom vertraagd

Level-5 heeft aangekondigd Inazuma Eleven: Victory Road wederom te vertragen. Dit komt niet geheel als een verassing: we weten dat Level-5 al een aantal jaar met deze titel bezig is en hem al verschillende keren heeft uitgesteld. De laatste keer dat we erover hoorden was afgelopen april, toen bekend was dat de game ook een Switch-2 versie kreeg. De game kreeg toen een releasedatum van 21 augustus, maar deze gaat het dus niet halen. De nieuwe releasedatum staat inmiddels op 13 november.

Volgens Level-5 is deze vertraging nodig vanwege het opnemen van de voice acting en de vertalingen. Deze duren simpelweg langer dan gedacht. Maar terwijl we wachten heeft Level-5 ook besloten een aantal andere dingen te verbeteren. Zo is bijvoorbeeld uit eerdere feedback gebleken dat spelers willen kunnen wisselen tussen de originele Japanse namen van personages en de vertaalde versies. Dit zal geïmplementeerd worden, en ook is het match systeem verbeterd. Om dit (en de vertragign) uit te leggen is er tevens een video verschenen. deze kun je hieronder bekijken. Deze is wel in het Japans, dus vergeet niet de ondertiteling aan te zetten.

Waar gaat Inazuma Eleven: Victory Road over?

De verhaalmodus van Inazuma Eleven: Victory Road draait om Unmei Sasanami die een wereld zonder voetbal nastreeft. Echter komt daar verandering in wanneer hij een ontmoeting heeft met Haru Endo en zijn nieuwe vrienden op Nagumohara Junior High. Samen gaan ze de voetbalclub nieuw leven in blazen. Het doel is om uiteindelijk de regerende kampioen Raimon Junior High te verslaan. Maar of dat gaat lukken?

Verder zijn er buiten eerder genoemde modus ook nog andere modi aanwezig. Zo betreden er in de Chronicle Mode meer dan 4500 atleten uit verschillende generaties betreden het veld. Het is dan ook de bedoeling deze voetbalsterren te verzamelen en te trainen. Op die manier creëer je namelijk jouw eigen unieke team vol met kampioenen om het op te nemen tegen diverse andere teams. Tevens is er nog een Victory Road Online Tournament aanwezig, waarin je strijdt om de eerste te worden in toernooien wat je online doet tegen talloze andere spelers.