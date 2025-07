Rockbeasts krijgt nieuwe gameplay trailer

Begin dit jaar werd Rockbeasts aangekondigd, een role-playing managment game. In de game speel je een manager voor een rockband van buitenbeendjes die de potentie heeft om heel groot te worden, mits je dat natuurlijk als goede manager faciliteert. De game wordt gemaakt door ontwikkelaar Lichthund en uitgever Team 17, en die laatste heeft nu een nieuwe gameplay trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken. De game staat gepland voor later dit jaar.

Rockbeasts is een donkere comedy waarin jij een rock-band manager speelt in de tijd van MTV, rock anthems en vreemde haarstijlen. We hebben het hier over de jaren 90, en het is jou doel om de muziekwereld te veranderen. De muziek van jou band is geen muziek, het is kunst! Daarom heb je toch een contract ondertekent met dat ene label, vanwege de creatieve vrijheid toch? Of zit je hier voor het geld? De keuze is aan jou.

Er is iemand nodig die deze buitenbeentjes in een band bijeen krijgt, en jij bent precies diegene die hiervoor geschikt is. Maak afspraken, boek plekken om te spelen, zorg voor een set en voor je bandleden. Jou keuzes zullen invloed hebben op je bandleden en de personages eromheen. Met meer dan 90 personages en 100 plekken om te spelen zijn dat nogal wat keuzes. Het is aan jou, wat voor legende ga jij neerzetten?