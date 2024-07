Is Kickstarter-otome Volontés iets voor jou?

Als je Yukar From The Abyss goed vond, is deze Kickstarter een kijkje waard.

Als het over crowdfundplatform Kickstarter gaat, schrijven wij meestal over projecten die al succesvol gefinancieerd zijn. Maar omdat otome Volontés nog niet voldoende financiering heeft voor diens aanvullende doelen en toch interessant kan zijn voor fans van het genre, lopen we hier vast op de zaken vooruit! Japanse indie-studio LocaGames heeft al eerder dankzij Kickstarter een otome uitgebracht. Wat onze reviewer van deze game vond, Yukar From The Abyss, lees je in dit artikel. Mocht deze otome je goed zijn bevallen, dan kan het steunen van deze Kickstarter er mogelijk aan bijdragen dat Volontés extra kwalitatieve verbeteringen krijgt. Zo willen de makers deze game graag volledig in het Japans laten inspreken en meer artwork toevoegen. Geen idee wat een otome is? Lees dan ons overzichtsartikel.

Volontés wordt een duistere, fantasierijke otome. Een plaag raast door het land, maar er zijn meer gevaren. Het dorp waar de MC woont wordt namelijk met de grond gelijk gemaakt door een ridderorde. Van de familie die het hoofdpersonage als baby in huis heeft genomen, blijft niets meer over. Even lijkt haar hetzelfde lot te wachten te staan, tot ze plots wordt gered door een mysterieus figuur. Deze persoon neemt je niet alleen mee naar een magische, drijvende stad. Hij verklaart namelijk ook dat jij de Moon Witch bent uit profetieën, en dat jij bent voorbestemd de mensen naar welvaart te leiden! Helaas zorgen onvoorziene gebeurtenissen snel voor groeiende spanningen binnen het koninkrijk, en is het aan jou te beoordelen wie je nog kunt vertrouwen in je nieuwe rol.

De makers hopen Volontés in november van dit jaar uit te kunnen brengen. Je hebt nog zeventien dagen om Volontés te sponsoren als je interesse hebt. Hoewel dit je korting op de aanschaf kan opleveren, biedt Kickstarter geen garanties. Lees je dus goed in over de risico’s. Ga jij dit spel steunen, of wacht je liever op ons oordeel wanneer het uitkomt? Laat het ons weten in de comments!