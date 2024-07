[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 29

Benieuwd welke games er volgende week uitkomen? Je leest het hier!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Darkest Dungeon II

Prijs in de Nintendo eShop: €38,99 – 15 juli 2024

Darkest Dungeon II is een stijlvolle roguelike welke zich afspeelt in dezelfde wereld als zijn voorganger. Als je alleen op zoek bent naar een soortgelijke ervaring als Darkest Dungeon moet ik je teleurstellen, want dat is het toevallig helemaal niet. Dit deel is meer een “turn-based road-trip der verdoemenis” waar je probeert De Berg te bereiken, de bron van alle corruptie in het land. Kies uit 12 verschillende helden, vorm een goed gevormde party en ga op reis door een land in een vergevorderd staat van ontbinding. Zorg ervoor dat je koest is voorzien van alle gemakken en versla de gruwelijkste eindbazen, maar pas op. Het grootste gevaar zouden zo je partyleden zelf kunnen zijn …

Nintendo World Championships: NES Edition

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 18 juli 2024

Stel jouw speedrunskills op de proef in meer dan 150 uitdagingen in de Nintendo World Championships: NES Edition. Bereid je voor om te strijden voor de beste scores in klassieke Nintendo-spellen, in een game die helemaal draait om uitdagingen. Hoe snel kun jij het zwaard ontvangen in Zelda? Of alle goomba’s in dit gebied verslaan? Of hoe bereik je zo snel mogelijk de deur in Metroid? Je kunt deze uitdagingen verdeeld over 13 klassieke games alleen doen, of lokaal met maximaal 8 spelers. Wanneer je Nintendo Switch Online hebt kan het natuurlijk ook online, waarbij je in online modus iedere week kunt deelnemen aan vijf uitdagingen. Deze roteren steeds voor een plekje op de wereldwijde ranklijsten.

SCHiM

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 18 juli 2024

En dan nu een game van eigen bodem! SCHiM is een 3D Platformer gemaakt door ontwikkelaar Ewoud van der Werf in samenwerking met Nils Slijkerman van Extra Nice. In de game speel je een schim die van schaduw naar schaduw springt in een levendige wereld. Een schim is een ziel en geest van een object, ding of levend wezen. Iedereen in de wereld heeft een schim. Een schim mag nooit van zijn ding worden verwijderd. Dit gebeurt echter wel met jouw schim. Deze schim is verbonden met een mens en wordt aan het begin van de game van hem gescheiden. Het doel is om bij hem terug te komen voor het te laat is. Wij mochten de game vorig jaar al even spelen tijdens de Indie Showcase in Amsterdam. Lees hier wat wij er toen van vonden.

Wat verder verschijnt in de week van 15 tot en met 21 juli:

15 juli: B-PROJECT RYUSEI*FANTASIA

15 juli: Agnostiko X NedMapagmahal Bundle

16 juli: Hot Lap Racing

16 juli: Bum Simulator

16 juli: Deliver us the Moon

16 juli: Let’s School

16 juli: Stories from the Outbreak

17 juli: RPM – Road Punk Mayhem

18 juli: Ancient Phantasma

18 juli: Zombie Derby

18 juli: Over Horizon X Steel Empire

18 juli: Which Kanji? So Fancy!

18 juli: The Gravity Trickster

18 juli: Fueled Up

18 juli: Tiny Treasure Hunt DX

18 juli: Photographic Memory Test

18 juli: Train your Brain! Spot the Difference with fish photos!

18 juli: Cargo Manager: Forklift Simulator

18 juli: Backroom Escape: Labyrinth Horror

18 juli: Rivalia: Dungeon Raiders

18 juli: EGGConsole SEILANE PC-8801mkIISR

18 juli: Traffic Race 3D 2

18 juli: Satryn DX

18 juli: Shogun Samurai Tycoon

18 juli: Suddenly an Ogre

18 juli: Slot & Learn Country names in KANJI

18 juli: Robin Hood: Shogun Samurai

19 juli: Toree’s Panic Pack

19 juli: Frogurai

19 juli: A Lost Note

19 juli: Basketball Slum Dunk 2024

19 juli: Spy Guy Junior: Animals

19 juli: Golf Club Nostalgia + The Cun Bundle

20 juli: Warzne Chronicles – Virtual Warfare Shooter

20 juli: Neon Cop

21 juli: Racing Car Chaos

