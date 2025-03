GladMort krijgt launchtrailer

Het kickstarter-project GladMort werd onlangs aangekondigd voor de Nintendo Switch en inmiddels is de game dan ook verkrijgbaar op Nintendo’s hybride console. Om de release te vieren is onderstaande launchtrailer vrijgegeven. GladMort is een game welke oorspronkelijk bedoeld was voor retroconsole Neo-Geo. Nu is deze moderne retrogame, geïnspireerd op klassieker Ghouls ’n Ghosts, ook speelbaar op de Switch.

In de game baan je je een weg door 5 levels en versla je talloze krachtige bazen, terwijl je de vijanden die uniek zijn voor hun omgeving uitschakelt. Zo heb je een dubbele sprong om vijanden en vallen te ontwijken of om bepaalde platforms te bereiken. Houdt overigens wel rekening met de nodige uitdaging… Zoals in klassieke arcadespellen kun je maar twee keer geraakt worden voordat je een leven verliest.