The Legend of Zelda: Majora’s Mask had ooit microfoon support

Het is altijd interessant om te zien hoe sommige games mensen niet loslaten. Sommige mensen zijn gewoon zo geïnteresseerd in bepaalde titels dat ze deze compleet doorlichten, tot op het bot aan toe. Aan de ene kant kun je het ongezond noemen, maar het zorgt er wel voor dat we nog steeds dingen te weten komen; soms over games die al jarenlang uit de handel zijn. In dit geval over The Legend of Zelda: Majora’s Mask, en wel diegene voor de Nintendo 64. Wist jij bijvoorbeeld dat daar ooit microfoon support inzat? Nee? Nou wij ook niet.

En dat is opzicht ook niet heel vreemd. De VRU (Voice Recognition Unit) die voor de N64 beschikbaar was is nooit uitgegeven buiten Japan. En zelf in Japan was het nou niet heel interessant om er één te hebben aangezien er maar twee games zijn die er ooit gebruik van hebben gemaakt: Hey You Pikachu en Densha de Go 2. Maar blijkbaar had Nintendo er ooit grotere plannen mee. Voice-commands zijn namelijk gevonden in The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Uiteindelijk zijn deze niet gebruikt, maar het is interessant om te zien wat had kunnen zijn.

Zo is het mogelijk om een foto te maken door “Hai Chiizu” ( ‘Say Cheese!” ) te zeggen. Als je naast een koe staat kon “Miruku” (Melk) gebruikt worden, in plaats van Epona’s Song te gebruiken. Als je “Atonanjikan” (Hoeveel uur is er nog over?) naast een Gossip Stone zegt heeft dat dezelfde functie als deze slaan met je zwaard, waarbij de steen je verteld hoeveel tijd je nog hebt voordat de maan inslaat. “Okirou” (Wakker Worden) maakt Scrubs wakker zonder de Sonata of Awakening te gebruiken en als je op Epona rijdt en “Haiya” zegt heeft dit hetzelfde effect als de A knop gebruiken (en een wortel) om sneller te gaan. Technisch gezien is er in de data ook een “zit” bevel gevonden, maar deze doet niets. Misschien om iets met de honden te doen?

Blijkbaar is het niet heel moeilijk (als je de kennis hebt) om het weer aan te zetten. Onderstaande video, van YouTube kanaal skawo, laat zien hoe dat eruit ziet!