[Gerucht] Switch 2 Pokémon Pokopia bundel gaat ook in Europa verkrijgbaar zijn

Begin deze maand schreven we dat er een nieuwe Switch 2 bundel was aangekondigd. Het ging om een combinatie met de populaire hit Pokémon Pokopia, die vanaf 5 juni beschikbaar zou komen in Australië en Nieuw-Zeeland. Of de bundel ook in Europa uit gaat komen is nog steeds niet officieel bevestigd, maar dat lijkt niet lang meer te duren gezien de vroegtijdige onthulling door Dealabs. Het is wederom insider billbil-kun die met de scoop komt:

— billbil-kun (@billbil_kun) May 27, 2026

Zo schrijft hij op de website: ‘Na Australië en Nieuw-Zeeland komt de Pokémon Pokopia Switch 2-bundel nu ook naar Europa. De release staat gepland voor juni, met een adviesprijs van €509. De verpakking bevat een kleine verrassing.’ Volgens het speurwerk van bilbil-kun is de verrassing een Easter Egg van de Pokémon Ditto op de verpakking. Al staat Ditto bij ons op een andere plek dan de officieel onthulde versie in Oceanië. Zoals we kennen van eerdere bundels als Mario Kart World en Pokémon Legends: Z-A, bevat die de Nintendo Switch 2 console en een downloadcode voor de game – dus geen gamekeycard van Pokémon Pokopia. Met een adviesprijs van €509 is de console inclusief gamecode tot 1 september nog schappelijk geprijsd. Ter reminder, daarna gaan de prijzen omhoog.

Zodra er een officiële aankondiging vanuit Nintendo volgt, zullen we dat uiteraard met jullie delen!