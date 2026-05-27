Westerse releasedatum voor Steins;Gate Re:Boot (Switch en Switch 2)

Drie weken geleden schreven we dat Steins;Gate Re:Boot in Japan een releasedatum had gekregen. Vandaag onthult Spike Chunsoft via X dat er ook een westerse release aanstaande is! Goed nieuws voor alle fans van dit bekendste deel uit de Science Adventure-serie. De grote vraag is natuurlijk welke datum we in onze agenda mogen omcirkelen – en dat is 29 oktober. Dan komt de game bij ons voor zowel de Switch, Switch 2 als de PlayStation 4 & 5 uit. Zoals we al vermoedden verschijnt de pc-versie via Steam al op 20 augustus, gelijk met de Japanse release.

Voor de Switch en Switch 2 wordt er naast de digitale release ook een fysieke versie van de game uitgebracht. Je kan kiezen tussen een standaardversie of een steelbook-editie (zoals te zien op de afbeelding helemaal bovenaan). Beide versies zullen binnenkort via de bekende retail-kanalen in de pre-order gaan.

Een heruitgave voor fans en nieuwkomers

De originele versie van Steins;Gate dateert alweer uit 2009 (Xbox 360). In de jaren daarna werd het geport naar pc, mobiel en diverse Sony-consoles en in 2019 kwam bij ons in het Westen de Elite-versie van de game voor de Nintendo Switch uit. Die bevat animaties van de anime-serie en nieuw ontwikkelde visuals (lees hier onze review). De aanstaande heruitgave Steins;Gate Re:Boot wordt voorzien van gloednieuwe scenario’s en geoptimaliseerde systemen. Hierdoor kunnen zowel fans als nieuwkomers één van de bekendste visual novels beleven als nooit tevoren. Een ware herstart van het legendarische verhaal over tijd en lot. Wil je je voorafgaand aan de release nog meer onderdompelen in Steins;Gate Re:Boot, bekijk dan hier de officiële website. Daar lees je meer over de vernieuwingen in deze heruitgave, maar ook over het verhaal en de personages.

Geniet hieronder van twee nieuwe trailers: de aankondigingstrailer en de zogenaamde ‘E-mote introductie-trailer’. Die laatste toont het resultaat van het gebruik van de animatietool ‘E-mote’. Door dynamische karakterexpressie komen personages nu nog meer tot tot leven. Van subtiele veranderingen in gezichtsuitdrukkingen tot natuurlijke ademhaling.

Hoe vind jij dit nieuws van een westerse release van Steins;Gate Re:Boot? Laat het ons weten, we zijn benieuwd!

Aankondigingstrailer:

E-mote introductie-trailer: