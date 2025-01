Kamibako: Mythology of Cube komt volgende week naar het westen

Gravity Game Arise heeft de westerse release van Kamibako: Mythology of Cube aangekondigd. Deze game met een mengelmoes aan genres (waaronder map-crafting, puzzle, battle en RPG elementen) verscheen afgelopen augustus in Japan. Dat de game ook naar het westen zou komen leek een gegeven, en dat blijkt nu dan ook het geval te zijn. Vanaf volgende week, 30 januari, zullen we met de titel aan de slag kunnen. Benieuwd naar deze game? Hoewel er momenteel nog geen Engelse trailer is kun je hieronder wel een oude trailer bekijken.

Het verhaal van Kamibako: Mythology of Cube?

Kamibako: Mythology of Cube vertelt het verhaal van een wereld die blijkbaar zonder enige reden uit elkaar begon te vallen. Het verdeelde zich in kubussen, en te midden deze verdeling verloren veel mensen hun leven… ofwel door de verdeling zelf of de vele natuurlijke rampen die daarop volgden. Het balans was de wereld was weg, en het leven van de mensen zou nooit meer hetzelfde zijn. Dit fenomeen, ‘fragmentation’ genaamd is nog steeds gaande, en het ziet er niet naar uit dat het gaat stoppen. Om het een halt toe te roepen heeft de godin Chroem een individueel de rol van ‘Restorer’ gegeven. Deze restorer heeft de taak om door het land te reizen, de fragmentation te stoppen en het land opnieuw op te bouwen. Deze restorer ben jij.

Map-crafting, puzzels en gevechten

In-game betekent dit dat je veel verschillende taken krijgt. De gameplay bestaat uit een mix van verschillende gameplayelementen, welke allemaal bijdragen aan het geheel. De wereld heeft een grote overworld, welke om je heen verschijnt terwijl je er doorheen reist. Elke nieuw ontdekt stuk land kan voor verschillende verassingen zorgen. Misschien leer je nieuwe party members kennen? Of kom je in een gevecht terecht? Monsters kunnen verschijnen op stukken land, welke je zult moeten verslaan voordat ze het land schade toebrengen. Jij kunt zelf niet vechten, maar geeft mana aan je teamleden, welke automatisch aanvallen. Hierdoor zullen hun aanvallen sterker worden.

Een ander groot onderdeel van de game zijn puzzels. Speciale ‘Restoration’ Puzzels zorgen ervoor dat de fragmentation van het land verdwijnt, en het land terugkeert naar zijn oorspronkelijke staat. Jij kunt het daarna naar eigen inzicht bewerken, door het bijvoorbeeld te veranderen in een weiland waar je groenten kunt verbouwen. Of je kunt er gebouwen neerzetten welke allemaal hun eigen unieke resources opleveren. Als er genoeg gebieden bewerkt zijn en je de plek hebt omheint met een hek of muren zal het in een dorp of stad veranderen, welke je zelf een naam mag geven.