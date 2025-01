Game Mania lijkt dit jaar toch terug te keren

Game Mania werd in september vorig jaar failliet verklaard. Ondanks dat er aanvankelijk hoop was op een doorstart, bleek dit niet mogelijk te zijn. En terwijl iedereen dacht dat het definitief over en uit zou zijn voor deze ooit grote speler, lijkt Game Mania later dit jaar toch terug te keren. De Nederlandse en Belgische websites van Game Mania tonen namelijk weer (wat) activiteit. Op de sites wordt nu namelijk aangegeven dat er ‘hard gewerkt wordt om Game Mania weer online te brengen, met een geplande herlancering in het tweede kwartaal van 2025’. Dat klinkt interessant, maar hoe zit dat precies?

Weliswaar is er na de afwikkeling van het faillissement in Nederland geen doorstart gemaakt, het faillissement in België werd door een andere curator afgehandeld. De beide domeinnamen zijn dan ook wél doorverkocht en dat betekent dat een nieuwe partij onder de naam Game Mania een ‘nieuwe start’ kan maken. Het is echter nog niet bekend wat de plannen zijn met Game Mania. Ongetwijfeld krijgen we binnenkort meer te horen!