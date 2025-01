Hoeven niet lang te wachten op While Waiting

‘Wacht’ spelletje While Waiting komt naar de Switch. Dat heeft Optillusion eerder deze week bekend gemaakt. Het is het nieuwste project van deze indie studio, welke eerder optische illusie game Moncage naar de Switch bracht. In deze humoristische game gaat het echter over datgeen dat we allemaal liever een stuk minder zouden willen doen: wachten. Vanaf 5 februari zullen we met de titel aan de slag kunnen. Gelukkig hoeven we een stuk minder land op de trailer te wachten; die is er namelijk al. Je kunt hem hieronder bekijken.

While Waiting probeert je een ervaring te brengen zoals nooit te voren. In deze game zul je namelijk meer dan 100 verschillende scenario’s voorgeschoteld krijgen, welke allemaal te maken hebben met dat ene ding dat we allemaal dagelijks doen: wachten. Vanaf de geboorte tot de dood, de game gaat je laten zien dat er allerlei momenten in het leven zijn waarbij je helaas niets anders kunt doen dan wachten. Het is de ultieme strategie: niets doen zorgt ervoor dat de game doorgaat. Er zijn geen shortcuts of acties die de wachttijd voor je kunnen verkorten, want zo werkt het helaas niet. En als je dat wel probeert te doen? Tsja.. het is natuurlijk wel grappig… Ontdek grappige situaties, vind easter eggs in de saaie stukken van het leven en leer dat wachten een essentieel onderdeel is van het leven. Geduld is een schone zaak!