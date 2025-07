Karma City Police verschijnt later deze week op Nintendo Switch

Na een succesvolle stint op Steam komt Karma City Police binnenkort ook uit voor Nintendo Switch en andere consoles. Dat maakt Ratalaika Games vandaag bekend. Heel binnenkort zelfs: de game is vanaf 18 juli te spelen op je Switch- of Switch 2-console.

Karma City Police is een zogeheten police dispatch sim. Slachtoffers bellen 112, of in dit geval 911, en jij komt in actie. Eerst moet je erachter komen wat het noodgeval is, waarna je de juiste stappen moet ondernemen. Gelukkig heb je het politiebureau tot je beschikking! Om de mensen te helpen, zul je het ook tegen vijanden moeten opnemen en dat doe je door… juist: een vechtsysteem op basis van een flipperkast. Volledig logisch, toch? De game van Mecagames heeft een retro top-down look, aangevuld met een nostalgische soundtrack. In Karma City Police kom je allerlei interessante personages tegen en word je getrakteerd op een flinke dosis humor. Ben jij de hulpverlener die dit politiebureau zoekt?

In de onderstaande trailer krijg je alvast een uitgebreide eerste indruk van de game. De game is op Steam in ieder geval goed ontvangen in de paar jaar dat hij op dat platform te spelen is, dus wij zijn alvast razend benieuwd! Karma City Police zal vanaf vrijdag digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop.