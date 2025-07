Vraag het de ontwikkelaar van Donkey Kong Bananza brengt Switch-versie in beeld

Bij elke gelegenheid die extra speciaal is, wordt er het één en ander aan de ontwikkelaars van het desbetreffende spel of product gevraagd. Dit gebeurde onder andere recentelijk nog bij Mario Kart World, Mario & Luigi Brothership en Nintendo Sound Clock: Alarmo. Inmiddels laat de release van Donkey Kong Bananza nog maar heel even op zich wachten. Het zal je dan ook niks verbazen dat er vandaag een nieuwe editie van Vraag het de ontwikkelaar is verschenen.

In de drie hoofdstukken leren we wat Donkey Kong voor de ontwikkelaars betekent, wat voxeltechnologie precies is en krijgen we zelfs concept art te zien. In het tweede hoofdstuk van deze reeks komt overigens iets heel bijzonders aan bod. Donkey Kong Bananza was immers oorspronkelijk voor de Nintendo Switch bedoeld, maar in 2021 besloten de ontwikkelaars dat het een game zou worden voor de toen nog onaangekondigde console. Dit op zichzelf is al leuk om te weten. Wat echter nog gaver is, is dat er een afbeelding van de Switch-versie gedeeld is. Gelukkig zien we ook hoe de Switch 2-versie erop diezelfde plek uitziet. Daardoor kun je goed vergelijken wat de verschillen zijn.

Hieronder zijn de twee schermafbeeldingen te zien. Let er alleen wel op dat deze schermafbeeldingen komen uit de ontwikkelingsfase.

Wil je graag op je gemakje alles lezen over deze editie van Vraag het de ontwikkelaar? Klik dan op deze link voor hoofdstuk 1, hier voor hoofdstuk 2 en op dit linkje voor hoofdstuk 3.