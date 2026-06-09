Bloober Team’s Observer Redux komt naar de Switch 2

De definitieve versie van de futuristische onderzoeks thriller komt volgende week naar de Switch 2. Nadat het origineel al op de Switch was verschenen krijgt de Switch 2 op 18 juni de definitieve versie van de game met verschillende Switch 2 features. Naast natuurlijk ondersteuning voor handheld en tv, bevat de game ondersteuning voor de muisbesturing en bewegingsbesturing.

Observer: System Redux dompelt spelers onder in het jaar 2084, waar een cyberplaag duizenden levens heeft gekost. Oorlogen duren eindeloos voort en corrupte bedrijven hebben de macht over het dagelijks leven gegrepen. Als elite-onderzoeker Daniel Lazarski doorzoek je de donkerste en meest hopeloze uithoeken van de samenleving op zoek naar bewijs en aanwijzingen voor zijn vermiste zoon. Met behulp van een apparaat genaamd de Dream Eater moet Lazarski in de gedachten van de doden en stervenden hacken om hun laatste momenten te herbeleven. Hij zet daarbij zijn eigen geestelijke gezondheid op het spel om aanwijzingen te vinden die hem helpen de mysteries op te lossen.