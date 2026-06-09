Atelier Karia aangekondigd voor 2027

Een nieuwe game in de langlopende Atelier-serie is vandaag aangekondigd. De game, Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories, moet begin 2027 verschijnen voor de Switch 2, PS5, Xbox en pc. Helaas laat de trailer nog erg weinig los over het spel zelf. We krijgen wat glimpsen te zien van de combat en de alchemy mechanic. Echter qua verhaallijn wordt er voor nu alleen het volgende losgelaten:
A world wrapped in mystery located deep below Aladiss. What discoveries and revelations await Karia there?