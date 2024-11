[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 45

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Metal Slug Tactics

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 5 november 2024

Metal Slug Tactics is een strategische RPG met rogue-like elementen. Versla op tactische manier je tegenstanders door troepen te besturen op een isometrisch speelveld. Dit in tegenstelling tot de klassieke Metal Slug sidescrolling platform-shooters, waarbij het scherm binnen no-time gevuld was met de meest gigantische bazen en explosies. In plaats daarvan zul je nu tactisch gebruik moeten maken van je squad en de vaardigheden die ze hebben, waarbij je gebruik maakt van klassieke Metal Slug wapens, verschillende skill trees en een attack-fueling adrenaline systeem waarmee je je tegenstander te snel af bent.

Mario & Luigi Brothership

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 7 november 2024

Mario & Luigi Brothership is de eerste originele Mario & Luigi game in 9 jaar tijd! Dit keer keren de broers terug voor een nieuw avontuur op zee! De wereld Concordia is namelijk uiteen gevallen! Het land was oorspronkelijk verenigd onder de machtige Gezameleik, maar bestaat nu uit vele losse eilanden en de inwoners zijn van elkaar gescheiden door uitgestrekte zeeën. Nadat Mario & Luigi onverwacht op Concordia belanden gaan ze op pad met nieuwe vrienden – en een aantal bekende gezichten – om de eilanden weer met elkaar te verbinden, de oorzaak van de ramp te achterhalen en de wereld te redden. Wij mochten de game al eens proberen, hoe dat ging kun je hier lezen.

Zit je eraan te denken om Mario & Luigi Brothership te kopen? Dankzij een samenwerking kunnen wij affiliatie links aanbieden. Mocht je een aankoop doen via één van de onderstaande links, dan krijgen we een klein percentage van het bedrag. Dit kunnen we weer investeren in Daily Nintendo. Het kost jou niets extra’s, hier kun je meer lezen.

Virche Evermore -EpiC: Lycoris

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 7 november 2024

Na de succesvolle westerse release van Otome Virche Evermore -ErroR: Salvation- konden fans niet wachten op de fandisk. Deze fandisk is nu verschenen, oftewel een game met vooral veel aanvullende content op het origineel. Het is dan ook zeer aan te raden om eerst Virche Evermore -ErroR: Salvation- te spelen. Omdat het hier een fandisk betreft en geen sequel, bestaat het voornamelijk uit de verschillende soorten verhalen die volgen op -ErroR: Salvation. Zo zijn er veel korte verhalen waardoor je wat extra tijd krijgt met de personages, krijgt een bepaald personages een route die hij niet had in het origineel en geeft de game je alternatieve eindes op het origineel. Benieuwd geworden? Wij mochten deze fandisk al spelen, hier lees je onze review.

Wat verder verschijnt in de week van 4 tot en met 10 november:

4 november – Tobla: Divine Path

5 november – Let’s Sing 2025

5 november – Let’s Sing 2025 met internationale hits

5 november – Let’s Sing 2025 met internationale hits – Gold Edition

5 november – Let’s Sing 2025 met internationale hits – Platinum Edition

6 november – Monarchy

6 november – The Fine art of Murder

6 november – Duck Run

6 november – O.W.L. Project

7 november – Magical Bakery

7 november – Miyamoto

7 november – The Alchemist of Ars Magna

7 november – River City Saga: Three Kingdoms Next

7 november – Aery 2: Peace of Mind

7 november – Bioframe Outpost

7 november – Angel at Dusk

7 november – The Nightmare Journey

7 november – Games Advent Calender 2024 Bundle

7 november – EcoGnomix

7 november – Bubble Riders

7 november – PartyParty Time 3

7 november – Symmetrical Logic Puzzles 1000

7 november – EGGCONSOLE ‘Xak II’ PC-8801mkIISR

7 november – Blackout

8 november – Candivity

8 november – Jetpack Kiwi

8 november – Sugamenia

9 november – Pro Fight Simulator Deluxe

9 november – Survive – Undead Rush

9 november – Mechanic Supermarket 2024

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.