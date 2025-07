Kickstarter project Big Hops komt ook naar de Switch

3D Platformer Big Hops komt naar de Nintendo Switch. Afgelopen maand was dit nieuwe project van Luckshot Games te backen via Kickstarter, en het heeft zijn doelen behaald. Hierdoor komt de game vrijwel zeker naar de Nintendo Switch en Switch 2. In deze game speel je als een kikker genaamd Hop. Verschillende gameplaymechanieken draaien om het feit dat hij een kikker is, zo zal je bijvoorbeeld zijn tong kunnen gebruiken als grappling hook. Wie benieuw is hoe dit eruit ziet kan hieronder een trailer bekijken. Een releasedatum is niet bekend.

Big Hops is een 3D platformer die de hoop heeft het genre op zijn kop te zetten. Het is een action-adventure die de focus legt op movement, de verschillende kikker mechanieken en groentes die je kunt planten om nieuwe paden te creëren. Jij speelt als Hop, een jonge kikker ontvoerd door een trickster spirit genaamd Diss. Diss heeft een mysterieuze en superbelangrijke missie en heeft je hulp nodig, maar jij wil eigenlijk alleen maar terug naar huis. Na een kleine zoektocht bied een oude wasbeer aan je te helpen, mits je een aantal Airship onderdelen voor hem vind. En om dat te doen zul je nogal wat capriolen moeten uithalen!