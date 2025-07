Cathedral: Crow’s Curse aangekondigd voor Nintendo Switch

Vier jaar geleden verscheen Cathedral op de Nintendo Switch, een metroidvania met retro-vibes die sterk deden denken aan games als Castlevania. Decemberborn Interactive heeft nu aangekondigd een standalone prequel te maken genaamd Cathedral: Crow’s Curse. De game bevat een nieuwe pixel stijl waarin vooral opvalt dat de animaties veel vloeiender zijn. Voor wie benieuwd is hoe dit eruit ziet is er een teaser trailer verschenen, welke je hieronder kunt bekijken. Een releasedatum is helaas nog niet gegeven.

Waar gaat Cathedral: Crow’s Curse over?

In Cathedral: Crow’s Curse volg je het verhaal van Crow, een Shade Sentinel die eerder als NPC in Cathedral geïntroduceerd werd. Wanneer de balans van de Shade Forest uit elkaar begint te vallen zal Crow een reis moeten maken door vervloekte bossen en vergeten ruïnes om erachter te komen wat er aan de hand is. Hoe is de Sentinel Order eigenlijk ontstaan en welke donkere krachten zijn hier aan het werk?

Verken een prachtige uitgestrekte wereld waarin Crow al zijn vaardigheden zal moeten in zetten om te overleven. Leer de bewegingen van vijanden en gebruik deze om perfect te ontwijken, blokkeren of een tegenaanval uit te voeren. Gevechten zijn snel en gekoppeld aan jou vaardigheden, maar niet elke ontmoeting met een vijand hoeft zo luid te zijn. Stealth speelt een grote rol, en je zult langs vijanden kunnen sluipen of ze in de val kunnen lokken om in de rug te steken. Vind daarnaast krachtige voorwerpen die je gameplay nog dynamischer maken.