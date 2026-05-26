[Review] Birushana: Winds of Fate – Voor fans van het origineel

Na de succesvolle westerse release van otome-game Birushana: Rising Flower of Genpei in 2022 konden fans niet wachten op de fandisk (FD). Vandaag, op 26 mei is het zover en komt Birushana: Winds of Fate digitaal uit voor de Nintendo Switch. Deze FD verscheen in 2022 al in Japan en nu vier jaar later is de lokalisatie door uitgever Idea Factory een feit. Ook otome-liefhebbers in het Westen kunnen nu genieten van de extra content. Ik heb de fandisk al voor release mogen spelen. Hoe dat is bevallen lees je in deze review van Birushana: Winds of Fate!

Let op! De FD gaat verder waar Rising Flower of Genpei eindigde, dat houdt in dat verondersteld wordt dat je die game hebt gespeeld. Ik wil je dan ook echt aanraden om de games in de juiste volgorde te spelen. Heb je de hoofdgame nog niet gespeeld, dan kan je deze review beter overslaan tot je het origineel wel gespeeld hebt. Wat ik al wel kan verklappen over Winds of Fate is dat deze FD geen nieuw verhaal biedt, maar vooral meer van hetzelfde – wat extra tijd dus met Shanao en haar mannen.

De jongste erfgenaam van de Genji-clan

Birushana is een historistische otome-game, gebaseerd op echte feiten uit de Genpei-oorlog – een belangrijke historische gebeurtenis in Japan. Het vertelt het verhaal van samoerai Minamoto no Yoshitsune, die in deze bewerking als een jonge vrouw (Shanao) wordt neergezet. Zij is de jongste erfgenaam van de Genji-clan en in een tempel in de bergen van Kurama als man opgevoed. In de originele game raakt Shanao verwikkeld in een oorlog tussen de overgebleven krachten van haar familie en de machtige Heike-clan. Maar met allemaal mannen om haar heen hing er ook romantiek in de lucht. Yoritomo Minamoto, Tomomori Taira, Noritsune Taira, Benkei Musashibo en Shungen waren de vijf love-interests (LI’s). In de fandisk keren zij terug, net als een viertal side-characters: Shigehira Taira, Tsugunobu Sato, Tadanobu Sato en Takatsuna Sasaki. Zoals je merkt lijken sommige namen nogal op elkaar, daarom kan het handig zijn om de officiële website bij de hand te houden. Daar vind je een overzicht van alle personages.

Vijf epilogen

De Birushana-fandisk heeft een andere opzet dan de hoofdgame. Die begint namelijk met een proloog en common route waarin het verhaal en de personages geïntroduceerd worden. Aangezien dit in de FD als bekend wordt verondersteld, krijg je na het opstarten direct de keuze uit twee onderdelen. Links op je scherm kun je kiezen uit vijf epilogen van de LI’s uit de hoofdgame en rechts zie je vier nieuwe hoofdroutes met side-characters van het origineel. De epilogen vertellen wat er gebeurde na de goede eindes met de LI’s in de eerste game. Dit zijn vrij korte verhalen van ieder ongeveer een uur en ze bevatten dan ook geen keuzemomenten of vertakkingen. In deze vijf mini kinetic visual novels verken je hoe het Shanao en haar LI vergaat nadat ze de oorlog achter zich hebben gelaten. Ik heb me er prima mee vermaakt, al zijn het in mijn ogen vooral leuke toetjes. Ze zijn aardig om te lezen, maar geen reden om de FD aan te schaffen. Waar ik meer plezier aan heb beleefd zijn de vier nieuwe volwaardige hoofdroutes.

Vier nieuwe romantische verhaallijnen

Ken je dat, dat je tijdens het spelen van een otome-game gecharmeerd bent van een personage die uiteindelijk alleen een bijrol blijkt te vervullen? De fandisk is dan de ideale plek om deze mannen een grotere rol in het verhaal te geven. Zo had ik tijdens het spelen van de hoofdgame een zwak voor de beide Sato-broers. Ik was dan ook blij verrast dat zij in de Birushana-FD hun eigen verhaallijn hebben. In de vier nieuwe hoofdroutes vormen side-characters uit het origineel nieuwe potentiële geliefden voor Shanao. Sommige van hen kregen in de hoofdgame al wat extra aandacht door de ‘if’-scenario’s die je als bonus kon vrijspelen. Maar nu krijgen ze een volwaardige verhaallijn met bijbehorende otome-gameplay. Dat betekent dat jouw keuzes invloed hebben op het verloop. Ze bepalen het affectieniveau met je nieuwe liefdespartner en leiden tot ofwel een gelukkig, ofwel een tragisch einde. In de vier nieuwe routes keer je terug naar de tijd van de oorlog. Je beleeft de gebeurtenissen uit het hoofdverhaal opnieuw, maar dan vanuit nieuwe perspectieven én met nieuwe opbloeiende romantiek.

Tot in de puntjes verzorgd

Zoals we inmiddels gewenst zijn is ook deze titel van Idea Factory weer tot in de puntjes verzorgd. De vormgeving en het artwork zijn prachtig. Ook het stemwerk is fantastisch, als is het wel jammer dat Shanao geen voice-acting heeft. De muziek en het gebruik van bijpassende geluiden omlijsten de sfeer van de game perfect. De besturing werkt prima. Je kunt zoveel handmatige gamesaves maken als je wilt en ook de geliefde ‘skip gelezen tekst’ en ‘jump to next choice’-opties zijn aanwezig. Net als een flowchart die het herspelen van hoofdstukken ondersteunt waardoor je makkelijker het goede én slechte einde bereikt. Ook is er een woordenboekfunctie waar je alle relevante woorden die tijdens het spel voorkomen kunt raadplegen. Op een enkel foutje na, is de lokalisatie tenslotte ook goed verzorgd.

Aanrader voor fans van het origineel

Uiteindelijk is Birushana: Winds of Fate een prima aanvulling op het origineel. Met meer van hetzelfde is het vooral een welkom toetje voor fans van de hoofdgame. Zij kunnen door de FD wat meer tijd doorbrengen met Shanao en haar (inmiddels) 9 mannen. Een must-play kan ik de FD daarentegen niet noemen, daarvoor biedt het te weinig echt nieuwe content. Maar goed, het is daarom ook een fandisk en geen sequel. Birushana: Winds of Fate is vanaf 26 mei digitaal verkrijgbaar en op 26 juni volgt de fysieke release.