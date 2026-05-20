Marsupilami 2: Salsa Palombia komt in september naar de Nintendo Switch

Eind 2021 verscheen MARSUPILAMI – HOOBADVENTURE op de Nintendo Switch. Inmiddels is het bekend dat er een vervolg komt op dat spel, genaamd Marsupilami 2: Salsa Palombia. Het betreft wederom een 2.5D-platformspel en zal op 3 september uitkomen op Nintendo eerste hybride console. De game is op dit moment al vooraf te bestellen bij diverse webshops, al is er nog geen trailer online gezet. Daarom zullen we het voor nu moeten doen met de schermafbeeldingen onderaan dit artikel.

In Marsupilami 2: Salsa Palombia kruip je in de vacht van drie Marsupilami’s, met elk hun eigen vaardigheid. Zo kan de ene door de lucht slingeren, de ander vijanden neerhalen terwijl de derde goed over obstakels kan springen. Als je de juiste Marsupilami kiest, dan ontdek je misschien wel verborgen levels in de vier werelden. Het uiteindelijke doel is om Mummy Queen op te sporen, wat je doet door achtergelaten aanwijzingen over haar schuilplaats te vinden. Dit is alleen mogelijk, maar ook samen door middel van de lokale coöp-stand.