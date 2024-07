Komt Tales of Xillia naar de Nintendo Switch?

Keert Tales of Xillia na lange tijd teurg?

Het zou zomaar kunnen dat Nintendo Switch-bezitters over een tijdje ook aan de slag kunnen met de uit 2011 stammende Tales of Xillia. Een nieuw gerucht doet de ronde over de komst van deze RPG naar Nintendo’s hybride console.

Sommige Reddit-gebruikers hebben namelijk ontdekt dat twee Tsjechische en één Slowaakse online winkel productpagina’s hebben gemaakt voor Tales of Xillia voor meerdere platformen, waaronder de Nintendo Switch. De verschillende Tales of Xillia-versies EAN-codes (European Article Numbers) staan bovendien geregistreerd op naam van Bandai Namco én de geruchten beweren dat de betreffende winkels al eerder op deze manier voor leaks hebben gezorgd. Voor nu is er nog niets officieel bevestigd en moeten we het gerucht nog wel met een korrel zout nemen.

Tales of Xillia verscheen voor het eerst in 2011 in Japan en 2013 ook in andere continenten voor de Playstation 3 en kreeg later nog een vervolg in de vorm van Tales of Xillia 2. Zou jij een remaster graag op de Switch zien verschijnen? Laat het ons hieronder weten!