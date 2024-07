SCHiM gameplay gedeeld

Bekijk de eerste 23 minuten van deze platformer van Nederlandse bodem

De platform-game SCHiM is eerder deze week verschenen. Om dat te vieren heeft het YouTube-kanaal Handheld Players een video gedeeld met de eerste 23 minuten van de game. Wij van Daily Nintendo hebben de game gereviewd. Lees hier wat onze Alex er van vond. Mocht je nog niet helemaal zeker zijn of SCHiM een game voor jou is, dan weet de gameplay video jouw wellicht te overtuigen. Bekijk de video hieronder.

SCHiM is een platform-game van Nederlandse bodem. In de game spring je van schaduw naar schaduw springt in een levendige wereld. Een schim is een ziel en geest van een object, ding of levend wezen. Iedereen in de wereld heeft een schim. Een schim mag nooit van zijn ding worden verwijderd. Dit gebeurt echter wel met jouw schim. Deze schim is verbonden met een mens en wordt aan het begin van de game van hem gescheiden. Het doel is om bij hem terug te komen voor het te laat is. SCHiM verschijnt op 18 juli digitaal voor de Switch. Hij is dan in de eShop te downloaden voor €22,49.