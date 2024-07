Dit is de mooiste Nintendo Switch-game volgens Digital Foundry!

Denk jij het al te weten?

De Nintendo Switch is inmiddels het einde van haar levensduur aan het benaderen, en dat betekent dat we door de jaren heen flink wat titels voorbij zagen komen. En ondanks dat de Switch in het huidige tijdperk alles behalve een krachtpatser is, zijn er toch ook genoeg titels verschenen die er meer dan prima uitzien. Maar wat is nu de mooiste game op Nintendo’s hybride console? Digital Foundry beantwoorde deze vraag.

In hun nieuwste video, waarin ze de dit keer mooiste first-party Switch-titels bekijken, spreekt Digital Foundry zich daar heel duidelijk over uit: Luigi’s Mansion 3 is de mooiste game op de Switch. En dat komt volgens hen met name door de belichting, de schaduwen en de kwaliteit van de modellen natuurkrachten. Volgens Digital Foundry gaat alles aan Luigi’s Mansion 3 veel verder dan wat we gewend zijn van wat de hybride console kan. Je kan het overdreven vinden of niet, maar ze stellen zelfs dat het lijkt of de game ontworpen is voor een krachtiger platform!

Benieuwd geworden? Bekijk dan zeker onderstaande video! Ben jij het met hun mening eens? Laat het ons hieronder weten!