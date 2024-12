Komt veelgeprezen horrorgame Sorry We’re Closed naar de Switch?

Halloween mag dan wel al lang en breed voorbij zijn, horrorgames houden zich niet aan een tijdschema. Medio november kwam Sorry We’re Closed uit op Steam, en het lijkt erop dat hij ook naar consoles zal komen. Gematsu ontdekte dat de game een rating heeft gekregen voor de PS4, PS5 en de Nintendo Switch. Dat deelt de website op Twitter/X. Een release window is nog niet bekend.

https://twitter.com/gematsu/status/1863398886615728506

Dat het vaak juist de indiegames zijn die een genre op hun kop weten te zetten, laat Sorry We’re Closed maar weer zien. Na zijn pc-release op 14 november werd de survival horror zeer goed ontvangen. In reviews wordt de game zelfs al vergeleken met enkele groten in het genre, Resident Evil en Silent Hill. Dat is nogal wat lof! De gameplay is inventief, wat een fijne afwisseling is in het horrorgenre. Maar ook visueel springt Sorry We’re Closed van het scherm. De onderstaande trailer barst van de unieke visuals, felle kleuren (anders dan de donkere look die gangbaar is in veel horrorgames) en meer. We hopen dan ook dat de titel inderdaad ook op Nintendo’s hybride console zal verschijnen. Tot dusver is er nog geen officiële aankondiging gedaan door Akupara Games.

Horrorliefhebbers, komt Sorry We’re Closed op jullie to do-lijstje te staan? Laat het ons weten in de comments!