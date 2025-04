Deck of Haunts verschijnt volgende maand

Spookhuizen zijn een veel, véél gezien thema in horrorgames. Hoewel de achtergrond van elk huis anders kan zijn, is de kern over het algemeen hetzelfde: gaat het je lukken weer ongeschonden buiten te komen? Deck of Haunts pakt dit anders aan. Hier ben je niet per ongeluk in een huis met bovennatuurlijke krachten beland. Je bént namelijk het huis! Aan jou de schone taak om in deze deckbuilder het ultieme horrorhuis te maken (of eigenlijk te zijn) en nietsvermoedende bezoekers van hun levenskracht te beroven. Nieuwsgierig? Dan hoef je niet lang te wachten. Deck of Haunts verschijnt namelijk volgende maand al, op 7 mei!

Deck of Haunts is een deckbuilder, wat inhoudt dat je een deck moet samenstellen van kaarten die verschillende krachten hebben. Waar je op focust, is geheel aan jou. Door levensenergie uit je angstige gasten te slurpen, speel je meer kamers en andere voordelen vrij. Geesten? Verschuivende gangen? Onheilspellend krakende vloeren? Het kan allemaal. Maar uiteindelijk heeft ieder monster ook een zwakte, en voor jou is dat de ‘hartkamer’. Als je huis bekender wordt, zul je deze steeds beter moeten beschermen. Het zal immers niet lang duren voordat agenten, priesters en andere tegenstanders jouw terreur proberen te stoppen. Ga jij een poging wagen? Laat het ons weten in de comments!