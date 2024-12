Triangle Strategy tijdelijk niet verkrijgbaar in de Nintendo eShop

De populaire HD-2D turn-based tactics game Triangle Strategy van Square Enix is momenteel niet te koop in de Nintendo eShop. Dat meldt Square Enix op X. In het bericht geven ze aan ‘eraan te werken en weer een update te geven wanneer de game weer beschikbaar is in de eShop’.

Nieuwkomers die in de twee jaar dat de game uit is nog hoopten de game digitaal aan te schaffen zullen dus even geduld moeten hebben. Mocht je de game al digitaal gekocht hebben, dan is het nog wel mogelijk om de game te downloaden.

Triangle Strategy is temporarily unavailable to purchase on Nintendo Switch eShop. Those who have already bought the game will be able to download it.



We are working on this and will update when the game is able to be purchased again. — Square Enix (@SquareEnix) December 1, 2024

Waarom Triangle Strategy driedubbel je tijd waard is, kun je lezen in de review die we destijds schreven. Gelukkig is een fysiek exemplaar van de game gewoon nog te koop. Dat is in de tussentijd dus ook nog een optie.