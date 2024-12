Animal Crossing: Pocket Camp Complete verschijnt een dag eerder

Op 28 november stopte de online functies van de vorige Animal Crossing-app. Nu heeft Nintendo een nieuwe mobiele app gelanceerd, genaamd Animal Crossing: Pocket Camp Complete.

Ga door waar je gebleven was

In Animal Crossing: Pocket Camp Complete gaat heel veel hetzelfde door als in de oude app. Echter vervallen alle online functionaliteiten, waaronder het verzamelen van bijvoorbeeld Leaf Tickets of het sturen van cadeau’s naar vrienden via een online verbinding. De nieuwe app werkt net even anders wat betreft het maken van vrienden. Je kunt namelijk elkaars Camp Card scannen via een QR-code. Op die manier kom je in elkaars vriendenlijst te staan. In het speciale gebied, Whistle Pass, kun je elkaar dan offline tegenkomen en soms cadeau’s van elkaar ontvangen. Iedere dag is hier ook een concert te beluisteren van K.K. Slider!

Een belangrijke detail is dat de nieuwe app een betaalde app is. Een beetje vergelijkbaar met Super Mario Run. Er zijn, zover bekend, geen in-game aankopen. Binnen de nieuwe app is dus alles vrij toegankelijk in tegenstelling tot de eerdere app. Het Pocket Camp Club-abonnement bestaat bijvoorbeeld ook niet meer. Iedereen kan nu gebruik maken van de functies die voorheen alleen toegankelijk waren voor abonnees. Naast deze opties is Nintendo van plan om iedere maand een aantal events te lanceren in de app. Er is een overzicht beschikbaar in de vorm van een soort kalender.

Uitgebreide uitleg over het overzetten van gegevens van de oude naar de nieuwe app en over alle (nieuwe) functies in Animal Crossing: Pocket Camp Complete is hieronder te bekijken. Hoewel de releasedatum dus stond op 3 december, kan iedereen de app nu al downloaden.

De game heeft een tijdelijke introductieprijs van €9,99. Vanaf 31 januari gaat de prijs omhoog naar €19,99. Ga jij met deze nieuwe app aan de slag?