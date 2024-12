Konami toont de epische opening van Suikoden II

Twee Suikoden-games komen binnenkort naar de Nintendo Switch. Konami wil dat graag weer onder de aandacht brengen met een epische video.

HD Remasters

Suikoden I en Suikoden II krijgen een HD-remaster. Deze games zijn nooit eerder op een Nintendo-console uitgebracht. Beide games kwamen in de jaren 90 uit op de PlayStation. Daarna is er wel een compilatieversie uitgebracht voor PlayStation Portable in 2006, maar deze versie was alleen beschikbaar in Japan. Nu krijgt deze compilatie een HD-remaster genaamd Suikoden I & II Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars. Na heel wat vertragingen en uitstel staat de collectie gepland voor een release op 6 maart 2025.

Ben jij benieuwd naar de games? Bekijk de video hieronder dan maar eens.