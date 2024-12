[Sfeerverslag] Heroes Dutch Comic Con Wintereditie – Gezellig druk

Het was weer feest in Utrecht, want de wintereditie Heroes Dutch Comic Con was een feit. Of je nu nooit eerder geweest bent, het de eerste keer was of je al jaren gaat; er was voor iedereen wat te beleven. Nintendo had trouwens een grote rol!

Hoe werkt zo’n dag of weekend op Comic Con?

Bij het bestellen van tickets is er altijd een keuze uit een dagticket of een weekendticket. Het is voor mij natuurlijk lastig te bepalen wat jouw voorkeur heeft, maar met een aantal jaar aan bezoekerservaring kan ik er wel iets over zeggen. Kort gezegd zou een dagticket genoeg moeten zijn om een rondje door alle hallen te lopen en te genieten van al het moois wat Comic Con te bieden heeft. Gezellig langs de kraampjes lopen, wat merchandise scoren, op de foto te gaan met een cosplayer (na toestemming!) en nieuwe vrienden maken. Ik zou zo’n dag willen aanraden als je nog nooit eerder naar een evenement als deze bent geweest.

Echter zijn er heel veel speciale stands waar iets te beleven valt. Denk aan bekende series op Netflix of HBO die een eigen experience aanbieden, Nintendo met allerlei activiteiten of het meedoen aan wedstrijden. Er is echt heel veel te doen, maar daar ben je niet de enige in. Sommige rijen kunnen qua wachttijd erg lang oplopen. In dat geval is een dagticket niet voldoende om alles te kunnen doen. Daarnaast, en misschien wel de belangrijkste reden om voor een weekendticket te gaan, is het ontmoeten van de community. Het maakt niet uit of je als cosplayer naar Comic Con gaat of niet. Iedereen is ontzettend aardig voor elkaar. Het is mooi om te zien hoe respectvol er met elkaar wordt omgegaan en dat je welkom bent. De trouwe community maakt een Comic Con als deze compleet.

Zelf begin ik de dag altijd met een rondje langs alle hallen. Als het lukt ben ik er vaak al in de ochtend, omdat het dan nog wat rustiger is. Er zijn zeven gebieden met ieder hun eigen specialiteit. Je hebt de Entertainment, Comics, Outdoor, Activities, Dealer, Gaming en Experience Hall. Ik heb deze editie zelf de meeste tijd doorgebracht in de laatste twee genoemde hallen. Daar was namelijk ook vrij veel Nintendo of Pokémon te vinden.

Nintendo was goed vertegenwoordigd

Het is altijd spannend of Nintendo groots aanwezig is op Dutch Comic Con of bescheiden. Tijdens deze wintereditie pakten ze goed uit. Naast een groot gebied met allerlei activiteiten op gaming gebied, werd er ook een fysieke Nintendo Pop-Up Store geopend. Er was al een online gebied in de My Nintendo Store, maar dit weekend konden bezoekers dus genieten van een tijdelijke winkel vol Nintendo-producten. Sommige producten zijn alleen maar verkrijgbaar in de Japanse Nintendo Stores. De wachtrijen waren later op de dag daarom erg lang. De tijden liepen soms op tot meer dan een uur. Dat is zelfs voor een evenement als Comic Con erg lang. Er zijn altijd wel rijen voor populaire ‘attracties’, maar dit had ik nog niet eerder gezien. Ik geef de meesten overigens geen ongelijk, want het was een unieke kans om gave merchandise te scoren.

In het gaming gebied van Nintendo was er ook genoeg te doen. Zo werden er vrijwel iedere uur leuke wedstrijden georganiseerd. Zelf mocht ik ook het podium op om vervolgens hard te falen tijdens een potje Mario Kart 8 Deluxe. Het bekende verhaal van alle rondes voorstaan en vlak voor de finish door alles geraakt worden. Verder kon je een kekke Nintendo-tas scoren na het inchecken bij My Nintendo en mocht het fotomoment met Mario natuurlijk niet ontbreken. We zouden trouwens bijna vergeten dat je ook allerlei games kon spelen, zoals Princess Peach: Showtime, Super Mario Party Jamboree en Super Mario Bros. Wonder. Er was genoeg te doen en dat maakte het gebied vrij druk met bezoekers. Nintendo; doe dit vaker, want de gezelligheid spatte er vanaf!

Wat viel nog meer op

Zoals ik al zei ben ik na mijn eerste rondje vooral blijven hangen in de Gaming en Experience Hall. Waar Nintendo veel aandacht opslokte in de Gaming Hall, waren er veel leuke bedrijven te vinden in de Experience Hall. Denk aan een Intertoys-winkel inclusief prachtige LEGO-kunstwerken. Vroege bezoekers konden zelfs nog een Pikachu Van Gogh-kaart bemachtigen door een bepaald bedrag aan Pokémon-kaarten te kopen. Verzamelaars konden daarnaast hun geluk niet op bij alle kraampjes rondom Trading Cards. Niet alleen van Pokémon overigens, maar van allerlei spelkaarten. Bij één van de grotere kraampjes was niemand minder dan Jason Paige ook weer van de partij om kaarten te signeren of voor fotomomenten. Vorig jaar hebben we hem nog uitgebreid mogen interviewen. Deze editie wilden we in ieder geval even gedag zeggen. Leuk dat hij ons als redactie nog kende!

Nog wat andere gave momenten waren het meedansen met Just Dance of een kans wagen aan het rad van mCon esports. Dat laatste is bijna een traditie aan het worden. Al gamend toch kans maken op een leuke prijs. Deze keer bracht het rad mij geluk, want ik mocht een fidget toy mee naar huis nemen. Vlakbij dit rad liep ik tegen iets nieuws op, het Techplein. Een gangpad met bedrijven die allerlei nieuwe snufjes lieten zien. Van de meest moderne computers tot bestuurbare auto’s en ga zo maar door. Ik hoop dat er tijdens een volgende editie weer zo’n gaaf Techplein komt. Dit mag wat mij betreft zeker wat groter worden aangepakt.

In de andere hallen was het vooral veel van hetzelfde. Veel dezelfde dealers en activiteiten. Dat is natuurlijk niet erg, maar voor mij wat minder interessant. In sommige gebieden heb ik als Nintendo-liefhebber gewoon wat minder te zoeken. Rondom de Entertainment Hall zijn er bijvoorbeeld heel veel grote beroemde acteurs die interviews geven, maar ik heb niet de behoefte gehad om daar te gaan kijken. Wel zoek ik naar parels op het gebied van kunstenaars die iets met Nintendo doen. Zo kwam ik een kraampje tegen met prachtige zelfgemaakte ocarina’s, handgemaakte Nintendo en Pokémon-beeldjes en The Legend of Zelda-schilden. Geweldig om te zien en langs te lopen.

Heroes Dutch Comic Con wordt ieder jaar beter

We komen nu al een aantal edities naar Heroes Dutch Comic Con en we zien dat de organisatie echt luistert naar feedback. De hallen zijn overzichtelijker ingedeeld, de paden zijn soms lekker breed en er blijft genoeg variatie over voor ervaren bezoekers. De Outdoor Area viel nu wat in het water door de regen, maar is een leuke toevoeging. Ik hoop dat de organisatie oog houdt voor haar belangrijkste doelgroep; de community. Zorg dat ze zich goed gehoord blijven voelen en graag naar het evenement willen komen. Zij maken een dag op Comic Con compleet. De invulling van de hallen was deze editie echt heel fijn, hopelijk kan het tijdens de zomereditie weer een stapje beter. Daarnaast hopen wij natuurlijk dat Nintendo zo groot aanwezig blijft als bij deze wintereditie.

Heroes Dutch Comic Con zomereditie vindt plaats op 20, 21 en 22 juni.