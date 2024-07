koROBO onthuld van voormalig Chibi-Robo! ontwikkelaars

Ex-ontwikkelaars van Chibi-Robo zijn aan een spirituele opvolger begonnen

Ontwikkelaars Tiny Wonder Studio heeft vandaag koROBO aangekondigd een spirituele opvolger van de Chibi-Robo! games. Het project is aangekondigd middels een trailer en diverse screenshots. De trailer is hieronder te bekijken.

Aan het project werken meerdere ex-developers van Skip Ltd het bedrijf dat deze games in het verleden voor Nintendo maakte. In koROBO speel je als een kleine robot samen met zijn 10-jarige bezitter Tom. De game speelt zich af in New York. Tom ontvangt koROBO als verjaardagscadeau. Hij heeft echter geen idee waar de robot allemaal toe in staat is. Kort hierna speel jij als koROBO waarmee jij het huis schoonmaakt, Tom helpt met zijn huiswerk en zijn gezin beschermt tegen een mysterieuze tijdreizende vijand. Hieronder zie je wat screenshots van de game:

Tiny Wonder Studio is ook van plan om een crowdfunding campagne voor de game via kickstarter te lanceren op 22 juli. Ben jij van plan om koROBO te ondersteunen op kickstarter en heb jij vroeger Chibi-Robo gespeeld? Laat het weten in de reacties!