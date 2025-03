Ila: A Frosty Glide komt dankzij succesvolle Kickstarter-campagne naar de Nintendo Switch

Nog niet zo lang geleden was Ila: A Frosty Glide voor het eerst te vinden op Kickstarter. Het doel was om 8000 euro voor het avonturenspel op te halen en dat is inmiddels gelukt. Mensen hebben trouwens zoveel vertrouwen in deze game dat er nu al maar liefst meer dan 26.000 euro is opgehaald. Dat betekent dat deze titel niet alleen naar Steam komt, maar ook naar de Nintendo Switch en Playstation 5. Omdat de titel van Magic Rain Studios nog volop in ontwikkeling is, hebben we nog geen exacte releasedatum. Wel staat er op de pagina van Kickstarter dat de mogelijke uitgavedatum november van dit jaar kan zijn, al zou dat natuurlijk ook alleen de PC-release zijn.

In Ila: A Frosty Glide verken je een kleine betoverende open wereld als, hoe kan het ook anders, Ila. Deze jonge heks in opleiding heeft wel een hele bijzondere manier gevonden om deze wereld te ontdekken, aangezien ze hiervoor haar skatebroom gebruikt. Hiermee kan Ila onder andere geheime plaatsen ontdekken, waardoor je waardevolle voorwerpen en diepere lore vrijspeelt. Met een paar van deze items kun je dan bijvoorbeeld jouw outfit vervangen of zelfs Ila’s vliegvaardigheden verbeteren. Dit alles wordt vergezeld door de originele meeslepende soundtrack van Joaquim Scandurra, zodat je écht van de magie kunt genieten.

Hebben we jouw interesse gewekt in Ila: A Frosty Glide? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer!