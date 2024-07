Op 5 september verschijnen er twee gloednieuwe Amiibo-sets

Lorelei, Mariana, Callie en Marie krijgen elk een eigen Amiibo!

Eerder vanmiddag kon je lezen dat Nintendo in september een wel heel speciaal Splatfest gaat organiseren. Ter ere van dit Grand Festival in Splatoon 3, brengt Nintendo op 5 september twee gloednieuwe Amiibo-sets uit. De eerste set, met de naam Set van De Toren der Orde, zal de personages Lorelei en Mariana bevatten. Mocht je liever Callie en Marie als Amiibo in jouw kast hebben staan, dan is de Set van Alterna vast wel iets voor jou!

In onderstaand X-bericht zijn alle vier Amiibo van alle kanten te bewonderen.