Kickstarter project Tails of Fate aangekondigd voor de Nintendo Switch 2

Tails of Fate is een hand-getekend 2D avontuur/metroidvania game, die eerder deze week op Kickstarter verscheen. Daar haalde het zijn doel binnen 48 uur, waardoor de game officieel aangekondigd kon worden voor Steam en de Nintendo Switch. De game zal in december 2026 verschijnen. Aangezien de releasedatum nog zo ver van ons af ligt is het aannemelijk dat hiermee de Nintendo Switch 2 bedoeld wordt. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de Kickstarter kun je het project hier bekijken. Deze loopt tot 7 maart.

Ontwikkelaar Chase the Bunny beschrijft Tails of Fate als een mix van old-school RPG gemixt met moderne, dynamische combat. En dat allemaal in een 2D metroidvania jasje. Spelers zullen drie verschillende personages onder hun hoede nemen, allemaal met hun eigen play style en moveset. Tijdens het spelen kun je moeiteloos tussen deze personages wisselen, terwijl je een prachtige wereld verkent vol lastige uitdagingen en vreemde geheimen. Verzamel wapens, uitrustingen en andere voorwerpen die je complete speelstijl aanpassen, mocht je dat willen. Nog niet overtuigd? Hieronder kun je alvast een trailer bekijken.