Elusive komt naar de Switch (2)

Op crowdfundplatform Kickstarter zijn de meest uiteenlopende projecten te sponsoren. Daarom is het niet verrassend dat ook veel beginnende gamestudio’s dit platform gebruiken. Het is een laagdrempelige manier om financiering voor je spel te bemachtigen. Hoewel sponsors geen garantie hebben dat het project daadwerkelijk uit zal komen, zijn er wel degelijk succesverhalen. Denk bijvoorbeeld aan spellen als Shovel Knight en Yooka-Laylee. Dit artikel staat in het teken van Elusive. Deze metroidvania-avonturengame is succesvol gefinancierd, en als alles goed gaat kunnen we het spel in mei 2027 verwachten. Dat duurt nog even, maar dat betekent ook dat de game zal verschijnen voor de Switch 2!

Ontwikkelaar van Elusive, Chibig studio, is geen onbekende in de gamewereld. Zo hebben wij onlangs een eerdere game, Mika and the Witch’s Mountain, met maar liefst een 8,5 beoordeeld! Maar waar je in die game als heks Mika pakketjes bezorgde, gooit Elusive het over een andere boeg. In deze game speel je als Zoe, die dapper op verkenning gaat in een spookachtig huis. Nu is dit op zichzelf al eng genoeg, maar Zoe is ook nog eens een ‘Elusive’. Deze wezentjes lijken menselijk, maar zijn slechts zo’n tien centimeter lang! Gelukkig is Zoe handig en kan je voorwerpen in elkaar knutselen die je schattenjacht wat vergemakkelijken. Maar die beschermen je natuurlijk niet zomaar tegen de monsters die op de loer liggen.

Je hebt nog zo’n 30 dagen om Elusive te steunen als je interesse hebt. Dit kan je korting op de aanschaf of leuke bonussen opleveren, zoals de soundtrack, een artbook of een beeldje. Maar let wel goed op: ondanks eerdere successen van deze studio, biedt Kickstarter geen garanties. Lees je dus goed in over de risico’s. Ga jij dit spel steunen, of wacht je liever tot het uitkomt? Laat het ons weten in de comments!