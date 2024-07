Nintendo kondigt Grand Festival aan voor Splatoon 3

Een speciaal Splatfest waar alle Splatoon hosts door de jaren heen bij aanwezig zijn.

Splatoon kwam in september 2022 uit. Om het twee jarig jubileum van deze game te vieren heeft Nintendo nu een heel bijzonder online evenement voor de game aangekondigd. Namelijk het Grand Festival. Een trailer voor dit evenement is hieronder te bekijken.

Het Grand Festival is een speciaal groot Splatfest in de wereld van Splatoon dat 72 uur duurt. Het evenement vind plaats van 13 t/m 16 september. Het gaat om een heel groot splatfest waar alle Splatoon hosts door de jaren heen aan meedoen. Niet alleen Deepcut, maar ook de squid sisters uit Splatoon 1 en Off the Hook van Splatoon 2. Het thema van dit langdurige Splatfest is: toekomst, heden of verleden. In de trailer hieronder krijg je al een eerste indruk van dit speciale jubileum Splatfest. Het belooft een bijzonder en ambitieus evenement te worden. Speel jij nog dagelijks Splatoon 3? Laat het weten in de reacties.