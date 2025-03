GladMort verschijnt deze maand nog

Kickstarter-project GladMort komt ook naar de Switch en daar hoef je niet lang op de wachten. Hoewel deze game oorspronkelijk bedoeld is voor retroconsole Neo-Geo, kunnen ook andere gamers binnenkort van het spel genieten. 27 maart om precies te zijn, want dan verschijnt GladMort in de eShop! Lees hier wat je kunt verwachten van deze moderne retrogame geïnspireerd op klassieker Ghouls ’n Ghosts.

In de wereld van GladMort brengt de mensheid het er niet te best vanaf. De ‘Red Plague’ waart rond, en deze vreselijke ziekte laat de doden herrijzen. Samen met de nodige demonische begeleiding, vormen deze ondoden een leger dat dorpen en steden verwoest. De koning is de wanhoop nabij en ziet nog maar één oplossing: het kwaad met het kwaad bestrijden. Hij besluit de zwarte ridder GladMort op te roepen. Naast bovenmenselijke krachten beschikt deze ridder ook over zwarte magie en een uitgebreid wapenarsenaal. Kan jij met dit ongeleide projectiel vijf levels vol monsters verslaan en, hopelijk, de wereld redden?