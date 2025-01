Krijgt Jet Set Radio een nieuwe game?

Wie kent de franchise eigenlijk? Laat het ons weten in de reacties. De Jet Set Radio-games bestaan in ieder geval 25 jaar. Reden voor een feestje!

Originele maker komt met een boodschap

Masayoshi Kikuchi, maker van de originele game uit 2000 komt met een feestelijke boodschap. Vanwege het jubileum is er dit jaar een toepasselijke aankondiging aanstaande. In 2023 kondigde Kikuchi al aan dat er een nieuwe Jet Set Radio-game in de maak was. Echter wordt er dus een extra stap gezet. De orignele game is helaas nooit op een Nintendo-console verschenen. Wel op bijvoorbeeld de PlayStation 3 en de Xbox 360. Er is ooit een Game Boy Advance-versie gemaakt. Daar willen veel mensen het echter liever niet over hebben.

Zouden jullie een vervolg of reboot van deze game willen spelen?