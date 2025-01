Toby Fox herhaalt dat Deltarune Chapter 3 & 4 ‘sowieso’ dit jaar komen

Afgelopen Halloween verscheen er een bericht op X van Toby Fox, waarin hij aangaf dat Deltarune Chapter 3 & 4 sowieso in 2025 zouden uitkomen. Misschien niet heel groot nieuws, maar groot genoeg voor de fans die op deze releases zitten te wachten. In een speciale feestdagen nieuwsbrief die afgelopen maand online kwam ging hij daar iets verder op in: zo zou Chapter 3 inmiddels getest zijn door een “professioneel team”. Deze zeiden dat het hoofdstuk al ‘erg solide’ in elkaar zit. Chapter 4 loopt wat achter, deze is momenteel met de eerste vertaling bezig. Maar ook aan Chapter 5 wordt al gewerkt. Zo gaf Toby Fox aan de laatste tijd meer mensen aangenomen te hebben die hier aan mee werken.

Nu heeft Tony Fox in het nieuwe jaar wederom een bericht op Social Media gezet. Helaas nog steeds niets concreets, maar hij geeft wederom aan dat echt, Chapter 3 & 4 komen dit jaar uit! Zo zegt Jockinton. Dankjewel Toby. Jij ook een gelukkig nieuwjaar.

Wat is Deltarune?

Voor wie nog niet bekend is met de game: Deltarune is dus het spirituele vervolg op Undertale. Veel van de gameplay is hetzelfde en zelfs bekende personages zul je weer tegenkomen, al zitten ze hier wel in een compleet andere omgeving dan Undertale. Zo speelt deze game zich bovengronds af in plaats van onder een berg, en lijken de personages zich ook niets te herinneren van die wereld. Of misschien wel? Er is veel onduidelijk, maar dat maakt het juist zo interessant! Jij volgt Kris en zijn vrienden die avonturen beleven in Dark World, een Realm die zich telkens op andere plekken lijkt te manifesteren. Zij zouden helden zijn die de balans tussen licht en donker moeten bewaken, maar hoeveel is daar van waar? Net als Undertale zitten er veel verschillende lagen in dit verhaal en nog meer geheimen, welke zich hoofdstuk voor hoofdstuk blootleggen. Hoofdstuk 1 en 2 zijn momenteel uit, en zijn gratis te downloaden in de Nintendo eShop. De volgende hoofdstukken worden betaald.