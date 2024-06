Gameplaybeelden Super Monkey Ball: Banana Rumble verschenen

Ben jij al aan het rollen?

Super Monkey Ball: Banana Rumble verscheen eerder deze week op de Nintendo Switch. Wij hebben de game al even gespeeld en gaven hem een dikke 8,5, maar mocht je nou zelf willen oordelen voordat je hem koopt dan hebben we goed nieuws voor je. Youtubekanaal Handheld Players heeft namelijk een video online gezet met meer dan 30 minuten aan gameplaybeelden. Hierin worden o.a. de Adventure en Battle Mode goed laten zien. De video kun je hieronder bekijken.

In Banana Rumble staat er een nieuw avontuur op je te wachten. Doe mee met AiAi en zijn vrienden terwijl jij en maximaal 16 spelers het online tegen elkaar opnemen in verschillende speltypen. Maar ook de single player ontbreekt niet! Rol je een weg door Adventure Mode, waar, terwijl AiAi en zijn vrienden een tropisch eiland bezoeken, ze Palette tegenkomen. Palette is op zoek naar de Legendary Banana en jullie kunnen het niet laten om mee te helpen. Met 200 nieuwe levels verdeeld over meerdere werelden valt er voldoende te ontdekken. Of je nu solo of in coöp wilt spelen, het kan allemaal.