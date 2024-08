Disney Epic Mickey: Rebrushed krijgt gameplaytrailer

Tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase van februari dit jaar werd er aangekondigd dat Disney Epic Mickey: Rebrushed naar de Nintendo Switch zou komen. Sinds die aankondiging zagen we gameplaybeelden van de Switch-versie voorbijkomen en kregen we een vergelijking van het origineel op de Wii met de Rebrushed-versie voorgeschoteld. In de tussentijd dat fans van Epic Mickey wachten op de heruitgave, worden ze dus flink verwend. Echter wordt daar nog een schepje bovenop gedaan, want gisteravond is er een gameplaytrailer van het spel geüpload. Deze is onderaan dit artikel te bekijken. Daar is natuurlijk veel gameplay in te zien, maar ook wordt er nogmaals verteld dat als je de game vooraf besteld via de Nintendo eShop, dat je deze titel dan een dag eerder kan spelen en dat je gratis kostuums ontvangt. Disney Epic Mickey: Rebrushed gaat voor een bedrag van €59,99 over de toonbank.

Disney Epic Mickey: Rebrushed is een 3D-platformspel waarin Mickey Mouse op avontuur gaat in Geweestland. Deze wonderbaarlijke wereld zit vol Disney-personages en er is natuurlijk genoeg te beleven. Zo kun je met jouw magische penseel verf gebruiken om de schoonheid en harmonie van Geweestland te herstellen. Echter is dat niet alles, want deze kwast zit ook vol verdunner waarmee je de omgeving kunt transformeren en tevens verborgen geheimen kan onthullen.