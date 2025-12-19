Layers of Fear: The Final Masterpiece krijgt launch trailer

Layers of Fear: The Final Masterpiece is vandaag verschenen op de Nintendo Switch 2. Deze complete horror ervaring bestaat uit Layers of Fear, Layers of Fear 2, alle eerder uitgebrachte Dlc en zelfs een aantal compleet nieuwe hoofdstukken, speciaal voor de Nintendo Switch 2. Om deze release te vieren heeft Bloober team een launch trailer uitgebracht, waarin de atmosfeer van deze bundel nog even goed naar vore komt. De trailer kun je hieronder bekijken. Layers of Fear: The Final Masterpiece is nu te downloaden via de Switch 2 eShop.

Layers of Fear is een first-person ervaring dat uitdagende puzzels en psychologische horror combineert met verhalen die allemaal over de kunst gaat. De games vertellen het verhaal van drie personages: De Schilder, de Acteur en de Schrijver, welke alle drie zijn verzwolgen door hun eigen kunst. Jij speelt zowel hun als verschillende spelers eromheen, welke allemaal een eigen stukje aan een veel grotere puzzel toevoegen.