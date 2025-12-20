Tiny Bookshop krijgt eerste grote update

Afgelopen zomer verscheen Tiny Bookshop voor Nintendo Switch 2, en het werd al snel een favoriet onder de redactie. Nu, enkele maanden later, wordt de eerste grote update uitgerold voor deze literaire cozy game. Versie 1.1.0 is een feit. De grootste toevoeging? Meer. BOEKEN.

Een van de leuskte dingen aan Tiny Bookshop is wel dat je bestaande boeken verkoopt. De kans is dus aanwezig dat je The Chronicles of Naria, het euvre van Jules Verne of af en toe een Terry Pratchett op de plank heb staan. Volgens de officiële Tiny Bookshop Wiki (ja, die bestaat natuurlijk al) bevatte de game aanvankelijk zo’n 385 bestaande boeken. Deze nieuwe update voegt daar maar liefst 1087 nieuwe titels aan toe! Daarvan zijn er 447 Engelstalig, maar wederom zitten er dus ook een hoop anderstalige titel bij. Voor het eerst worden nu ook Oekraïense titels toegevoegd. Daarnaast introduceert de update diverse nieuwe (seizoens)items, bugfixes en quality of life upgrades. De volledige patch notes vind je hier.

Tiny Booksshop 1.1.0 is nu te spelen. Een goed moment om weer in de game te duiken, of om de game aan te schaffen als die nog op je wishlist stond. Met de kerstdagen voor de deur, hebben wij in ieder geval wel zin in een rustgevende cozy game!