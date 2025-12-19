Video vergelijkt Final Fantasy 7 Remake op Switch 2, Steam Deck & PS4

Final Fantasy 7 Remake kreeg afgelopen week een demo op de Switch 2. Goed nieuws dus voor iedereen die graag wil weten hoe het op de SWitch 2 draait, want naast dat je dat nu zelf kan ervaren is het nu ook erg makkelijk om de beelden te vergelijken met die van andere versies. En dat is dan ook precies wat youtube kanaal ElAnalistaDeBits gedaan heeft. Zij hebben namelijk een video online gezet waarin ze de Switch 2, Steam Deck en Ps4 versie met elkaar vergelijken.

Die video kun je hieronder bekijken, maar over het algemeen lijkt dit één van de beste ports tot nu toe te worden. Square Enix heeft zeker zijn best gedaan, de game loopt op 1080p en 30FPS, en alhoewel zijn resolutie lager is dan de PS5 heeft het dezelfde grafische verbeteringen die de PS5 versie ontvangen heeft. Zo is de Switch 2 versie bijvoorbeeld beter dan de PS4 Pro versie op het gebied van licht, schaduw, mist en meer. Ook zeker benoem waardig: de game lijkt vrijwel hetzelfde in handheld als in docked. Normaal worden games in handheld nog wel naar benden bijgeschaald, maar dat lijkt hier niet het geval.

Waar gaat Final Fantasy 7 Remake over?

Final Fantasy VII Remake is het eerste deel in de remake trilogie van Final Fantasy VII. In de game speel je met Cloud Strive en zijn vrienden Barret, Tifa en Aerith. Samen zijn jullie verzetsstrijders die het opnemen tegen het kwaadaardige bedrijf Shinra en de mysterieuze Sephiroth. het eerste deel van de remake focust zich alleen op Midgar het eerste gebied uit de originele game. Heb jij deze felbegeerde actie RPG al gespeeld? Of ben je van plan om dat met deze versie voor het eerst te doen? Laat het weten in de reacties! De game komt op 22 januari naar de Switch 2.