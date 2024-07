Blazing Strike vecht zich een weg naar de Switch op 17 oktober

Na jaren van uitstel is er eindelijk een releasedatum!

Het heeft lang mogen duren, maar er is eindelijk een releasedatum voor Blazing Strike. De game zal 17 oktober verschijnen op de Nintendo Switch. Het mag een wonder heten dat de game nog het levenslicht ziet, want het stond al voor jaren geleden gepland. Eerder dit jaar werd de hoop nieuw leven in geblazen tijdens de All Aksys 2024. De game kreeg een globale release van zomer 2024 mee. En nu weten we dus eindelijk dat het definitief 17 oktober gaat worden.

Blazing Strike is een typische 2D-fighter. Het heeft inspiratie gehaald uit de vechtgames van Capcom en SNK. Met het 4-knoppensysteem kun je gebruik maken van lichte, gemiddelde en zware stoten en schoppen. Daarbij gaan er drie modi beschikbaar zijn: Story Mode, Arcade Mode en VS Mode. De online modus zal GGPO ondersteunen, wat inhoudt in dat er rollback networking is. Een goede toevoeging, want dat zorgt voor een soepelere online-ervaring.

Lijkt Blazing Strike jou wat? Laat het ons in de reacties weten!