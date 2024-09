Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered aangekondigd voor de Switch

Er gingen al geruchten rond sinds er branding werd gespot op Comic-Con, en die blijken nu te kloppen: Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered komt eraan! Aspyr kondigde onlangs niet alleen deze remastercollectie aan, maar kwam ook al meteen met een releasedatum op te proppen: 10 december 2024. Ja, ook voor de Nintendo Switch. Waar de releasedatum voor Switch-versies van games soms later liggen dan die voor andere platformen, komt Legacy of Kain voor elk platform gelijktijdig uit.

De timing van Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered is natuurlijk mooi. De eerste Soul Reaver-game, oorspronkelijk uitgebracht door Crystal Dynamics, viert dit jaar namelijk zijn 25e verjaardag. En een remaster is natuurlijk een geweldige manier om die te vieren! Zoals de naam al suggereert, bestaat deze remaster uit twee games: Soul Reaver 1 en 2. Zowel fans van het eerste uur als nieuwe nieuwsgierigen krijgen nu de kans om deze games opnieuw of voor het eerst te beleven. Hier is alvast een eerste trailer:

De remaster in vogelvlucht

Reis door de prachtige maar spookachtige wereld Nosgoth als de met wraak vervulde Raziel. Gewapend met je speciale Wraith-krachten en de mogelijkheid om je zowel in de aardse als de spirituele wereld te begeven, is het jouw missie om Kain te laten boeten voor wat hij je heeft aangedaan. En omdat dit een remaster betreft, zitten er natuurlijk diverse nieuwe features bij. Ten eerste hebben de visuals, zoals je ook wel mag verwachten, een upgrade gekregen. Aan jou de keuze of je speelt met deze nieuwe look, of liever voor de oorspronkelijke ervaring gaat. Dit geldt ook voor de controls: de game biedt de OG controls, maar ook een modern control scheme.

Daarnaast biedt Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered ook een paar nieuwe features, zoals een compleet vernieuwde map en een fotomodus om lekker mee los te gaan. De completionist zal blij zijn dat er ook achievements zijn om te halen. Ook kun je in een paar bonusfeatures duiken, zoals een interactieve ‘lore map’ en concept art.

Hyped voor deze remaster? Laat het ons weten in de comments!